Putin: Rusija se ne protivi članstvu Ukrajine u EU

Moskva, (MINA) – Rusija se ne protivi eventualnom statusu kandidata ili članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji i nema razlog za zabrinutost pošto EU nije vojna organizacija, za razliku od NATO, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je učestvovao na 25. Međunarodnom ekonomskom forumu u Sant Petersburgu, na kojem je komentarisao globalna ekonomska i politička dešavanja.

Navodeći da Rusija ima moć da značajno poveća izvoz hrane i đubriva, Putin je rekao da postoje problemi u snabdijevanju hranom koji ne potiču iz Rusije, već sa Zapada, prenosi TVN1.

On je istakao da je povećanje ponude globalnih prehrambenih proizvoda i zadovoljavanje potreba zemalja u potrebi najvažniji zadatak međunarodne zajednice.

Ističući da bi ruska ponuda žitarica u narednoj sezoni mogla da poraste na 50 miliona tona, Putin je rekao da će prioritet biti region Bliskog istoka i afričke zemlje.

“Rusija nije odgovorna za problem žita u Ukrajini. Mi ne ometamo snabdijevanje žitom iz Ukrajine. Mi nijesmo ti koji postavljaju mine u lukama u Crnom moru. Neka očiste mine i uklone brodove“, rekao je Putin.

On je kazao da postoji nekoliko opcija za izvoz žitarica iz Ukrajine, ali da se to može desiti samo ako Kijev odluči samostalno, bez slušanja “onih preko okeana“.

Ističući da će ukrajinskoj ekonomiji biti potrebne ogromne subvencije, Putin je kazao da bi ta zemlja vremenom mogla biti pretvorena u polukolonijalnu državu.

“Vojni sukobi su uvijek tragedija. Ovo je samo neophodna akcija s naše strane. To je bilo neizbježno i neophodno“, kazao je Putin.

