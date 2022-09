Putin objavio djelimičnu mobilizaciju

Moskva, (MINA) – Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je djelimičnu mobilizaciju u toj državi, javljaju agencije.

Ukaz o djelimičnoj mobilizaciji potpisan je, a parlament će biti informisan o mjerama koje su potrebne za njeno izvođenje.

On je objasnio da je Ministarstvo odbrane preporučilo da se aktiviraju vojni rezervisti, pošto se zemlja suočava sa produženim kofliktom u Ukrajini i Donbasu.

Putin je kazao da Rusija posjeduje oružje modernije od onog koje ima NATO i da će ako bude postojala prijetnja teritorijalnoj cjelovitosti Rusije, biti upotrebljena sva sredstva.

“To nije blef”, poručio je, prenosi TVN1.

On je kazao i da je „zapad prešao svaku granicu“, i da neodgovorni političari govore o isporukama ofanzivnog naoružanja Ukrajini.

“Rusija, kao i do sada, će zaustaviti sve koji teže da vladaju svijetom, prijete raspadu i porobljavanju države. Zapad je krenuo na nuklearne ucjene, upotrebu oružja za masovno uništenje protiv Rusije“, naveo je ruski predsjednik, a prenosi Sputnjik.

On je rekao i da glavni ciljevi operacije u Ukrajini ostaju nepromijenjeni da je Luganska Narodna Republika u potpunosti oslobođena, a Donjecka Narodna Republika djelimično.

Prema njegovim riječima, u pitanju je zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta Rusije i podrška sunarodnika da sami odrede svoju budućnost.

“Specijalna operacija je bila neophodna radi borbe protiv nacizma u Ukrajini“, istakao je Putin.

On je ocijenio i da zapadne države podstiču Kijev da prenese borbena dejstva na teritoriju Rusije.

Putin je naveo da se djelimična mobilizacija odnosi na rezerviste sa iskustvom koji će proći prethodnu vojnu obuku.

