Psihološko–psihijatrijska podrška porodicama žrtava

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Cetinje, u saradnji sa Prijestonicom i Ministarstvom zdravlja, organizuje psihološko–psihijatrijsku podršku porodicama nastradalih u nezapamćenoj tragediji koja je u petak zadesila Cetinje.

Kako je saopšteno iz Prijestonice, podrška će se pružati jednom sedmično u okviru jedinice za mentalno zdravlje.

Navodi se da stručni tim, koji je zadužen za pružanje psihološko–psihijatrijeske podrške, sačinjavaju psihijatri Ana Đuranović i Aleksandra Ražnatović, psiholog Marija Perišić i medicinska sestra Ljiljana Kapisoda.

Terimini za stručnu podršku se zakazuju bez uputa izabranog ljekara pozivom na broj telefona 067/269-735, svakog radnog dana od sedam do 14 sati, a pored zakazanog termina jedinica za metalno zdravlje otvorena je svakog radnog dana u istom periodu.

„Porodice nastradalih pretrpjele su ogroman gubitak i njihov bol će biti trajan i neizbrisiv, ali im mi možemo pružiti stručnu podršku koja može biti od velike pomoći u ovoj situaciji“, kaže se u saopštenju.

Iz Prijestonice su pozvali sve zainteresovane da kontaktiraju Dom zdravlja i iskoriste ponuđenu stručnu podršku.

