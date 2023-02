Podgorica, (MINA) – Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, provjeriće postupanje policijskih službenika Sektora granične policije.

U medijima je objavljen video zapis na kojem se vidi policijski službenik Sektora granične policije kako upotrebljava fizičku silu prema državljaninu Albanije.

Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije saopštili su da je na snimku očigledno neprofesionalno postupanje.

To je, kako su naveli, Uprava policije samostalno trebalo da prepozna, osudi i izvini se građaninu i javnosti, nezavisno u odnosu na pokrenute postupke.

Iz Savjeta su kazali da je zatraženo izjašnjenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

Kako su rekli, od Brđanina je zatraženo da se izjasni o tome koje su tačno mjere i radnje preduzete u odnosu na taj incident za koji je Uprava policija saznala 15. januara i da li je konsultovan nadležni državni tužilac.

“Kao i da li su policijski službenici koji se dovode u vezu sa očigledno neprofesionalnim postupanjem, do daljnjeg, udaljeni iz službe”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS