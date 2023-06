Podgorica, (MINA) – Protest Sindikata izabranih doktora Crne Gore (SIDCG) biće održan danas ispred Ministarstva zdravlja u Podgorici.

Kako je saopštio Glavni odbor SIDCG, mirni protest pod nazivom “Spašavanje primarne zdravstvene zastite u minut do 12”, počeće u 12 sati.

Oni su pozvali kolege i građane da podrže protest.

SIDCG je ranije uputio dopis premijeru Dritanu Abazoviću i ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću kako bi razgovarali o problemima ljekara na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Na protest su se odlučili nakon što su ostali bez odgovora, a iz Ministarstva zdravlja saopšteno da nijesu reprezentativni i da se trenutno nijesu stekli uslovi za održavanje sastanka.

Ta organizacija ranije je saopštila da zahtijeva da se u što kraćem roku ispravi nepravda načinjena novim Granskim kolektivnim ugovorom prema izabranim doktorima i da se već na majske zarade vrati strukturirani model obračunavanja plata uz kapitacije i usluge.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS