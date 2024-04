Proširen sastav Komisije za unapređenje odnosa sa Italijom

Podgorica, (MINA) – Komisija za unapređenje modaliteta odnosa Crne Gore i Italije proširena je sa dva člana iz privredne i akademske zajednice, pa će u tom tijelu od sada biti predstavnik kompanije Terna Montenegro Dragutin Mitrović i profesorica na Fakultetu političkih nauka Ena Grbović.

Kako je saopšteno iz Vlade, danas je održana druga sjednica Komisije, čemu je prethodila posjeta Vladine delegacije Italiji na čelu sa potpredsjednikom Vlade Srđanom Pavićevićem, koji je i predsjednik Komisije.

Pavićević je podnio Komisiji detaljan izvještaj o rezultatima posjete koja je realizovana krajem marta.

“On je naglasio da se shodno broju identifikovanih oblasti za saradnju, Komisija mora ekipirati za multisektorski pristup koji treba da uključuje i predstavnike privrednog i vanprivrednog sektora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na današnjoj sjednici, zvaničnom odlukom Vlade, Komisija proširena sa joj dva člana.

“Komisiji su se pridružili Mitrović u ime Unije poslodavaca Crne Gore, predstavnik kompanije Terna Montenegro i nosilac počasnog priznanja Italije u oblasti privredne saradnje, kao i docent doktor Ena Grbović, predstavnica akademske zajednice i profesorica na fakultetu Političkih nauka na UCG”, kazali su iz Vlade.

Komisija je konstatovala da potencijalni opseg saradnje sa Italijom, koja je po riječima Mitrovća ‘”unija izvrsnosti” u kojoj je svaka regija lider u nekoj od privrednih ili vanprivrednih djelatnosti, podrazumijeva multidisciplinarni i multisektorski pristup koji do sada nije bio praksa.

Pavićević je pojasnio da je svrha postojanja ove Komisije strateški manevar u kome šire platformu za ulazak u Evropsku uniju (EU).

“Do sada smo bili dominantno oslonjeni na hrvatsku pomoć i usluge koje su bile i kvalitetne i dobronamjerne”, kazao je Pavićević.

Kako je rekao, poučeni iskustvima drugih država koje su na tom putu imale bar po jednog iskusnog i uticajnog mentora iz garniture osnivača EU, Crnoj Gori će Italija kao dobronamjerni komšija i prijatelj, enormno brzo obogatiti mapu puta novim i višim standardima koji će se vidjeti u pristupu rešavanju problema.

Pavićević je, kako se navodi, izložio planove i naredne korake u saradnji koji podrazumijevaju uzvratnu posjetu ministra inostaranih poslova Tajanija Vladi Crne Gore, kao i crnogorsku posjetu regiji Pulja.

“Kao bi svaki naredni korak u uspostavljanju saradnje bio ciljano osmišljen, što konkretniji i plodotvorniji, članovi Komisije su zaduženi da svako iz svog opsega odgovornosti i strateških prioriteta, kandiduju ideje i projekte kojima bi bila uspostavljena konkretna saradnja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na sjednici moglo čuti da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija zainteresovano za saradnju u oblasti naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata za “plavi rast” kroz takozvane italijanske centre izvrsnosti, i posebno za saradnju sa Puljom u oblasti primjene strategije pametne specijalizacije.

“Ministarstvo finansija je već kandidovalo projekat podizanja kapaciteta finansijske policije i carinske kontrole, dok je ministarsvo Evropkih poslova kandidovalo temu podizanja kapaciteta u pogledu korišćenja evropskih fondova”, kaže se u saopštenju.

Grbović je, u ime akademske zajednice, nagovijestila moguću saradnju u naučno-istraživačkoj oblasti, s posebnim akcentom na socijalne teme.

Mitrović je istakao značjne prednosti u saradnji sa regijom Pulja koje se tiču regionalnih i prekograničnih projekata u oblasti poljoprivrede, energetike, ekologije i turizma, s obzirom na namjenske fondove EZ koje je do sada uspješno korstila Albanija na bazi partnerstva sa regijom Pulja.

On je podsjetio da bi bilo potrebno da crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova finalizira procedure izdavanja/odobravanja radnih dozvola (matrikula) za pomorce, što je obostrani interes.

“Predstavnik Ministarstva vanskih poslova je izrazio veliku zahvalnost Pavićeviću na stvaranju odličnih preduslova za izgradnju strateškog partnerstva sa Italijom koja nam može biti od neprocjenjive pomoći u podizanju standarda unutar brojnih oblasti, pokretanju investicionih ciklusa i jačanju veza sa EU”, navodi se u saopštenju.

