Propuštene šanska za nastavkom reformi

Podgorica, (MINA) – Neizglašavanjem četiri člana Sudskog savjeta propuštena je šansa za nastavkom reformi u pravosuđu koje su počele izborom Tužilačkog savjeta, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Skupština Crne Gore nije izabrala člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika jer nijedan od četiri kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu.

Iz GA su ocijenili da je očigledno da će građani još jednom ispaštati zbog izostanka dijaloga među akterima na političkoj sceni.

Iz te nevladine organizacije naveli su na Tviteru su da se pred predstavnicima zakonodavne vlasti nalazi još značajnih obaveza u vezi sa izborima u pravosuđu.

Iz GA su apelovali da se u što kraćem roku budu izabrane sudije Ustavnog suda kako bi radio u punom kapacitetu.

Oni su ukazali i na obavezu izbora Vrhovnog državnog tužioca kako bi se na taj način izašlo iz v.d. stanja u kojem se trenutno nalazi ta institucija.

“Imajući u vidu dešavanja na političkoj sceni Crne Gore, sve manje vjerujemo da će se bilo koja od navedenih obaveza realizovati u skorije vrijeme. U više navrata smo ranije ukazivali na negativne posljedice ovakvog postupanja političkih elita”, ocijenili su iz GA.

Iz te nevladine organicije su zaključili da će ovakvo postupanje poslanika sigurno imati efekta i na izvještaj Evropske unije o napretku Crne Gore.

