Projekat škole “Boško Strugar” pobjednik takmičenja Čini dobro Budi heroj za planetu

Podgorica, (MINA) – Projekat ulcinjske Osnovne škole (OŠ) “Boško Strugar” pobijedio je na takmičenju „Čini dobro Budi heroj za planetu!“ koje je organizovala Fondacija „Čini dobro“ u saradnji sa Zavodom za školstvo i kompanijom Čikom.

Iz Fondacije su rekli da su komisiju činili Nevena Čabrilo iz Zavoda za školstvo, Saša Karajović iz nevladine organizacije (NVO) „EKOM” , Ivana Srećković iz kompanije Mont Way doo – NEST, Stefan Kaluđerović iz kompanije Glovo, Miljan Grba iz Čikoma, Mia Mugoša iz kompanije Finveo i Marija Jovović iz Fondacije „Čini dobro”.

“Komisija je nagradila i projekat „Zelena učionica – eko radionica“OŠ „Salko Aljković“ Pljevlja kojoj je pripalo drugo mjesto”, kazali su iz Fondacije.

Kako su podsjetili, takmičenje “Čini dobro Budi heroj za planetu!” je organizovano povodom 4. novembra Svjetskog dana klimatskih promjena, a mogle su da učestvuju obrazovno–vaspitne ustanove koje implementiraju i koje su se prijavile za pilotiranje Međunarodnog programa “Eko škole”.

“Organizovanjem takmičenja su se željeli podstaći mladi, tačnije učenici i nastavni kadar da razmišljaju o klimatskim promjenama, te da budu svjesni uloge koju imaju u očuvanju planete”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, njeno očuvanje je moguće samo ako svi budu vodili računa o biološkim raznovrsnostima, održivom korišćenju prirodnih resursa, smanjenju zagađenja i potrošnji energije.

“Škole “Boško Strugar” i „Salko Aljković“ će dobiti po hiljadu EUR za realizaciju projekata, a novčane nagrade su obezbijedili Fondacija “Čini dobro” i kompanija Čikom”, rekli su iz Fondacije “Čini dobro”.

