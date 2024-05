Dalas startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa pobijedili su

Minesotu 108:105 i poveli 1:0 u finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Dalas je do trijumfa u Mineapolisu vodio Luka Dončić sa 33 poena, od kojih je 15 postigao u četvrtoj četvrtini.

Imao je još osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte.

On je početkom poslejdnje četvrtine za 63 sekunde postigao sedam uzastopnih poena u sklopu serije 13:0, poslije koje je Dalas poveo 97:89.

U pobjedničkom timu istakao se i Kajri Irving sa 30 poena, od kojih je 24 postigao u prvom poluvremenu.

U ekipi Minesote, Džejden Mekdenijels postigao je 24, dok je Entoni Edvards, pored 19 poena, imao i uz 11 skokova i osam asistencija.

Naredna utakmica biće odigrana u noći između petka i subote u Mineapolistu.

