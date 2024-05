Amandmani doprinijeli preciziranju individualizacije odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Uporno ponavljanje pojedinih aktera sa javne političke i društvene scene da će izglasana rezolucija o Srebrenici proglasiti Srbe za genocidan narod, dokaz je da oni nijesu ni pročitali sadržaj koji će biti usvojen, saopštio je generalni sekretar Pokreta Evropa sad Boris Pejović.

On je kazao da su, s obzirom na izvjesnost usvajanja rezolucije, amandmani Crne Gore jasno doprinijeli eksplicitnom preciziranju individualizacije odgovornosti.

To, kako je rekao Pejović, zbog političkih motiva ne demotiviše razne pojedince da uz kampanju protiv Vlade, koja je jedina intervenisala na predloženi tekst, propagandom nameću kolektivnu odgovornost jednom narodu, iako se nigdje i nijednom riječju ne pominje ni Srbija, ni srpski narod.

„Ukoliko ovo nije tačno, očekujemo od onih koji tvrde da rezolucija Ujedinjenih nacija (UN) etiketira srpski narod, da konkretno ukažu koja rečenica ili dio rezolucije govore da su Srbi označeni kao genocidan narod“, navodi se u saopštenju.

Pejović je kazao da je, u suprotnom, cilj cijele kampanje u vezi sa rezolucijom da po ko zna koji put, za političke potrebe, jedne prikaže kao heroje, a druge kao navodne izdajnike, jer je to najlakši put za sticanje jeftinih političkih poena.

„Već sjutra će svima koji su imali dilemu, zbog svakodnevne propagande i buke, biti jasno da niko od pripadnika srpskog ili bilo kog drugog naroda nema nikakvih posljedica zbog rezolucije UN-a i da ih niko u Crnoj Gori, ni u svijetu, ne doživljava kao genocidne“, kaže se u saopštenju.

Kako je rekao Pejović, odgovornost za genocid imaju isključivo oni pojedinci koji su izvršili zločine i koji su osuđeni presudama međunarodnih pravosudnih institucija, osnovanih aktima UN-a.

