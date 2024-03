Procedura izbora predsjednika Vrhovnog suda nema smisla prije izmjena zakona

Podgorica, (MINA) – Ponavljanje procedure izbora kandidata za predsjednika Vrhovnog suda nema smisla dok se ne izmijeni zakon i omogući da prosta većina sudija, umjesto dvotrećinske, može da Sudskom savjetu predloži kandidata, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije su poručili da su duboko razočarani, kako su rekli, neodgovornim ponašanjem pojedinih sudija Vrhovnog suda, koji su blokirali i sedmi pokušaj izbora predsjednika tog suda.

Iz HRA su istakli da je popunjavanje te pozicije urgentna potreba za sudstvo, poslije tri godine v.d. stanja i vrlo važan korak za napredak države ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

„Radi se o ključnom prioritetu u poglavlju 23, neophodnom za ispunjavanje privremenih mjerila i dobijanje IBAR izvještaja“, istakli su iz HRA u saopštenju.

Oni su kazali da je od 17 sudija Vrhovnog suda, 12 glasalo za nekog od dvoje sudija koji su istakli kandidature i ispunjavali uslove za izbor, dok je preostalih pet neodgovorno bojkotovalo izbor tako što je predalo nevažeće listiće.

„Oni su, nažalost, odbili da glasaju za kolege koje su bile spremne da preuzmu odgovornost, dok sami nisu imali smjelosti da se kandiduju“, reli su iz HRA.

Oni su naveli da se postavlja se pitanje da li oni koji su odgovorni za jučerašnji neuspjeh imaju za cilj sprečavanje reformi koje su mogle biti pokrenute tim izborom.

„U ponavljanje procedure izbora, koja traje najmanje mjesec dana, i koju sada treba organizovati osmi put, nema smisla ulaziti prije nego što se izmjeni zakon i omogući da prosta većina sudija Vrhovnog suda, umjesto dvotrećinske, može da predloži Sudskom savjetu kandidata za predsjedničku funkciju“, smatraju u HRA.

Kako su kazali, takvo rješenje je sadržala radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, na čijim izmjenama se radi već skoro četiri godine.

Iz HRA su istakli da je sutkinja Ana Vuković na sjednici dobila deset glasova i da joj je nedostajao jedan glas da bude predložena za izbor Sudskom savjetu, dok je za Vukića glasalo dvoje sudija.

„Da je do danas izmjenjen Zakon o Sudskom savjetu i sudijama, sutkinja Vuković bi s osvojenom većinom glasova bila predložena za izbor“, naglasili su iz HRA.

Oni su naveli da je sjednica održana bez javnosti, a predstavnici HRA nije omogućeno prisustvo.

„Obaviješteni smo da će zapisnik sa sjednice biti dostupan samo na zahtjev u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su od 17 aktuelnih sudija Vrhovnog suda, četiri bile u sastavu tog suda 2019. godine, kada su sve sudije glasale za treći neustavni mandat Vesne Medenice, dok je 13 sudija od tada promijenjeno.

