Problem u isporuci generatora i jodnih kapsula

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) obaviješten je od dobavljača da, usljed problema sa proizvodnjom sirovina za Mo/Tc generatore i 131 j kapsule koji se koriste za scintigrafska ispitivanja, nijesu u mogućnosti da izvrše planirane isporuke Institutu za onkologiju u novembru.

Kako je saopšteno iz KCCG, BR2 reaktor, koji služi za proizvodnju sirovina, iz koga se snadbijevaju svi evropski proizvođači Mo/Tc generatora i 131 j kapsula, je van pogona.

“To će uzorkovati kašnjenje u isporukama prema proizvođačima najmanje tri nedjelje, na šta KCCG i dobavljač ne mogu uticati”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su naglasili da u Centru za nuklearnu medicine Instituta za onkologiju nema listi čekanja za onkološke pacijente.

