Prisustvo policajaca iz drugih država pruža turistima veći osjećaj sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Prisustvo policijskih službenika drugih država na crnogorskom primorju turistima koji borave u Crnoj Gori pruža veći osjećaj sigurnosti, saopštili su iz Uprave policije.

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin sastao se danas sa policijskim službenicima drugih država koji su trenutno radno angažovani u Crnoj Gori, u okviru projekta „Sigurne ljetnje turističke sezone“.

U saopštenju se navodi da je Uprava policije, shodno dugogodišnjoj praksi, i ove godine ugostila policijske službenike iz sedam država koji su tokom ljetnjih mjeseci, odnosno od 1. jula do 1. septembra, radno angažovani na crnogorskom primorju.

“U Crnoj Gori, shodno tome, tokom ljetnje turističke sezone ove godine boravi ukupno 56 policijskih službenika iz uniformisanog sastava i kriminalističkih policija sedam država – Srbije, Albanije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Kosova i iz Rumunije”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je taj oblik kooperacije odličan primjer kako razmjena iskustava i najboljih praksi pozitivno utiče na jačanje saradnje među samim policijskim službenicima.

Kako su rekli, to u krajnjem za rezultat ima unapređenje bezbjednosti kroz preventivno djelovanje na kriminalne aktivnosti međunarodnog karaktera tokom ljetnje turističke sezone.

“Njihovo samo prisustvo na našem primorju i turistima koji borave u našoj državi pruža veći nivo osjećaja sigurnosti”, rekli su iz policije.

Brđanin je zahvalio kolegama iz drugih država na profesionalnom obavljanju poslova i podršci tokom boravka u Crnoj Gori.

Policijski službenici koji su angažovani u Crnoj Gori saglasili su se da je njihov boravak i rad na crnogorskom primorju bio izuzetno produktivan i koristan.

“Osim toga, budući da između Crne Gore i Hrvatske postoji Sporazum razmjene policijskih službenika na bazi reciprociteta, službenici Uprave policije, njih šest, po dva u tri smjene, borave u Hrvatskoj gdje su radno angažovani”, navodi se u saopštenju.

