Prilog Pinka primjer kršenja novinarskih standarda

Podgorica, (MINA) – Članovi Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM) saglasni su da je prilog Televizije (TV) Pink M, posvećen tragediji na Cetinju 12. avgusta, primjer kršenja profesionalnih i etičkih novinarskih standarda.

Iz Agencije za elektronske medije (AEM) saopštili su da je Savjet na današnjoj sjednici, s obzirom da nijesu bila prisutna dva člana SAEM, odlučio da se što hitnije organizuje novu sjednicu na kojoj će se o tome glasati.

Na toj sjednici, kako su kazali, svi članovi će se izjasniti da li su se stekli uslovi da se zbog kršenja standarda propisanih Konvencijom o prekograničnoj televiziji od Regulatornog tijela za elektronske medije u Srbiji zatraži pokretanje procedure za utvrđivanje odgovornosti emitera TV programa Pink M i da preduzme adekvatne mjere.

“Prisutni članovi SAEM su saglasni da navedeni prilog predstavlja primjer kršenja profesionalnih i etičkih novinarskih standarda”, navodi se u saopštenju.

Iz AEM su istakli da se prilogom na neprimjeren način iznose navodi o uzrocima porodične tragedije, bez iskazivanja saosjećanja sa članovima porodica žrtava i drugim osobama koje su njome pogođene i poštovanja njihovog dostojanstva i prava na privatnost.

“Emiter nije pokušao da eliminiše senzacionalizam već je ovim prilogom potvrdio da mu je to upravo bio cilj”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici SAEM za vršioca dužnosti direktora Agencije imenovao Nikolu Ivanovića.

“Ivanović je diplomirani inženjer elektrotehnike sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u AEM. Mandat vršioca dužnosti će trajati najduže šest mjeseci i u tom periodu će biti sproveden konkurs za izbor direktora u punom mandate”, naveli su iz AEM.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS