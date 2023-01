Prijave protiv roditelja koji ne budu vakcinisali djecu

Podgorica, (MINA) – Zdravstvene ustanove biće dužne da podnesu prijavu protiv neodgovornih roditelja koji ne budu vakcinisali svoju djecu kako je zakonom predviđeno, saopšteno je na sastanku Nacionalne komisije za imunizaciju.

Sa sastanka, koji je održan u Ministarstvu zdravlja, poručeno je da niko nema pravo da neodgovornim odlukama ugrožava zdravlje i život djece.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da je situacija veoma složena i da država preduzima najurgentnije mjere kako bi se sačuvalo zdravlje najmlađih.

On je rekao da je epidemija morbila „pred vratima“ i da više nema vremena za odugovlačenje.

Šćekić je pozvao roditelje da što prije vakcinišu svoju djecu, što je, kako je istakao, i zakonska obaveza.

„Djeca ne treba da se izlažu opasnosti zato što neko neodgovorno postupa, prije svega nepotrebnim porukama, a onda i nedovoljnom i nekvalitetnom informisanošću, slušajući one koji nijesu upućeni, koji ne poznaju problem, već su ad hoc protiv nečega” poručio je Šćekić.

On je naveo i pozitivne primjere pojedinih opština i domova zdravlja sa visokim procentom vakcinisine djece.

Kako je kazao, roditelji u tim opštinama nijesu podlegli uticaju lažnih informacija, već su sa punim povjerenjem prema zdravstvenim radnicima odlučili da zdravlje i bezbjednost svoje djece povjere nauci, a ne neutemeljenim i neprovjerenim informacijama.

„Ako roditelji ne budu vakcinisali svoju djecu kako je zakonom predviđeno, pedijatri, odnosno zdravstvene ustanove će biti dužne da podnose prijave protiv neodgovornih roditelja, koji ne vode računa prvo o svojoj, a onda i o ostaloj djeci“, rekao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, to može dovesti do problema u vrtićima i školama.

„Nažalost može dovesti do toga da naša djeca imaju ozbiljne zdravstvene posljedice, a o konačnom ishodu neću ni da razmišljam. Zato treba svi zajedno da preduzmemo mjere kako ne bi došlo do tog ishoda”, poručio je Šćekić.

Viši konsultant za zdravstvena pitanja u UNICEF-u Senad Begić, rekao je da je zadovoljan zbog nedvosmislene saglasnosti o značaju imunizacije za zdravlje i dobrobit djece koja je postignuta tokom sastanka Komisije.

“Unicef će nastaviti da pruža podršku kako lokalnim zajednicama, tako i roditeljima, ali i ministarstvu zdravlja i zdravstvenom sistemu da imunizacije kao jedno od najbitnijih civilizacijskih tekovina dodatno približi svim roditeljima i njihovoj djeci u Crnoj Gori“, kazao je Begić.

Kako je naveo, svima je jasna situacija u regionu.

„Na svu sreću, virus morbila još nije dokazan u Crnoj Gori , tako da imamo dovoljno vremena da našoj djeci pružimo adekvatnu zaštitu i učinimo sve što je do nas, ne samo zdravstvenog sistema, nego i roditelja i članova društva, da djeci pružimo optimalnu zaštitu protiv ove opasne i veoma zarazne bolesti“, poručio je Begić.

Šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović podsjetila je da su morbile visoko zarazno i smrtonosno oboljenje, koje je u toku 2018. godine odnijelo 140 hiljada dječijih života širom Evrope.

“Svaki dječji izgubljeni život je tragedija za porodicu i za čitavo društvo i niko od nas nema taj luksuz da drži oči zatvorene i da bude pasivan”, istakla je Brajović.

Ona je ukazala da se MMR vakcinacijom može prevazići takva situacija i spriječiti oboljenje.

“Ako imamo na umu činjenicu da je u Crnoj Gori vakcinisano 12,07 odsto djece rođene 2021.godine , mislim da je jasno koliko je situacija u Crnoj Gori alarmantna”, rekla je Brajović.

Ona je kazala da je neophodno da cjelokupno društvo djeluje zajedno i da pokuša “da ovu trku trči mnogo brže od samog virusa”.

“To znači djelovanje na više kolosjeka, djelovanje svih sektora, ne samo zdravstva i zdravstvenih radnika, već takođe i prosvjete i pravde i cjelokupnog društva, a pogotovu roditelja”, navela je Brajović.

Prema njenim riječima, ovo je nacionalni izazov za koji rešenja treba tražiti u partnerstvu, kroz saradnju i dijalog uz intezivan angažman lokalnih vlasti.

“Ukoliko želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, svaki roditelj treba da donese odgovornu i ispravnu odluku, a to je “Vakcinišite svoje dijete prije nego što bude kasno” kazala je Brajović.

