Preminule dvije osobe, 711 novih slučajeva infekcije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 711 novih slučajeva infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom subote završile analizu i dostavile rezultate za 1.841 uzorak.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 265, Nikšića 79, Budve 73, Bara 69, Herceg Novog 45, Ulcinja 43, Kotora 40, Tivta 31, sa Cetinja 21, iz Berana 11, Bijelog Polja devet, Pljevalja osam.

U Danilovgradu je registrovano sedam novih slučajeva koronavirusa, Andrijevici i Kolašinu po tri, a u Mojkovcu, Petnjici, Rožajama i na Žabljaku po jedan.

Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za subotu je iznosio 38,62 odsto.

“Tokom subote IJZ-u su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom. Preminuli su imali 62 i 78 godina, iz Podgorice i Plužina”, kazali su iz IJZ-a.

Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid 19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.738.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 616 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva kovid-a 19 u Crnoj Gori iznosi 5.580.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 252.727.

U Podgorici sje aktivan 2.081 slučaja koronavirusa, Baru 525, Nikšiću 497, Budvi 440, Herceg Novom 322, Ulcinju 311, Kotoru 294, Tivtu 204, na Cetinju 165, u Bijelom Polju 157, Pljevljima 108, Danilovgradu 106.

U Beranama je aktivan 91 slučaj koronavirusa, Rožajama 56, Tuzima 50, Mojkovcu 43, Andrijevici 33, Kolašinu 32, Petnjici 20, na Žabljaku 15, u Plavu 11, Šavniku devet, Plužinama sedam i u Gusinju tri.

