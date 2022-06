Predstavnice manje brojnih naroda nijesu adekvatno zastupljene u vlasti

Podgorica, (MINA) – Predstavnice manje brojnih naroda nijesu adekvatno zastupljene na najvišim nivoima sve tri grane vlasti, kao ni na lokalnom nivou.

To se navodi u studiji Građanske alijanse (GA) “Zastupljenost žena pripadnica manje brojnih naroda u društvenom životu Crne Gore”.

Iz GA su rekli da Ustav garantuje ravnopravnost žena i muškaraca, ali da žene, pa samim tim ni predstavnice manje brojnih naroda, nijesu adekvatno zastupljene na najodgovornijim pozicijama.

“Podaci koji su predstavljeni u analizi potvrđuju zaključak da predstavnice manje brojnih naroda nijesu adekvatno zastupljene na najvišim nivoima sve tri grane vlasti, kao ni na lokalnom nivou”, kazali su iz GA.

U Analizi se navodi da su od 23. do 27. saziva Skupštine Crne Gore u poslaničkim klupama bile 62 poslanice.

“Svega osam poslanica u Skupštini Crne Gore dolazilo je iz reda manje brojnih naroda”, ističe se u Analizi.

Navodi se da se zastupljenost žena u Vladi od obnove nezavisnosti mijenjala.

Ukazuje se da je svega po jedna žena bila član 37., 38. i 39. Vlade Crne Gore nakon obnove nezavisnosti, dok su se u 40., 41. i 42. Vladi bilečetiri predstavnice.

“U posmatranom periodu, među članicama Vlade Crne Gore našla se i članica iz reda manje brojnih naroda u Crnoj Gori. U 40. i 41. Vladi Crne Gore na poziciji ministrice bez portfelja našla se predstavnica manje brojnih naroda u Crnoj Gori”, kaže se u Analizi.

U tom dokumentu se ističe da obradom javno dostupnih podataka utvrđeno da sudijske funkcije u svim sudovima u Crnoj Gori obavlja ukupno 11 pripadnica manje brojnih naroda u Crnoj Gori.

“Utvrđeno je da se niti jedna pripadnica manje brojnih naroda u Crnoj Gori ne nalazi na poziciji predsjednice nekog od sudova”, ukazuje se u Analizi.

Navodi se da su od 25 gradonačelnika/predsjednika opština, samo tri žene, od čega je jedna pripadnica manje brojnih naroda.

Iz GA su poručili da je neophodno sprovesti niz aktivnosti kako bi žene, među kojima i pripadnice manje brojnih naroda, dobile mjesto u društvu koje zaslužuju.

Preporučuje se da predstavnici svih grana vlasti učine dodatan napor kako bi stvorili uslove za bolju zastupljenost žena, posebno onih koje dolaze iz manje brojnih naroda.

Iz GA su preporučili da političke partije počnu da primjenjuju već usvojene standardne u praksi, kao i da se bore protiv diskriminacije žena, posebno onih koje dolaze iz reda manje brojnih naroda.

“Predlažemo da Ženski klub, u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine, radi na podizanju svijesti kod svih građana o značaju aktivnijeg djelovanja žena u društvu, a samim tim i pripadnica manje brojnih naroda, kroz organizaciju niza radionic ai okruglih stolova u svim opštinama u Crnoj Gori”, kaže se u dokumentu.

Predlaže se da žene i pripadnice manje brojnih naroda koje se nalaze na visokim pozicijama u svim granama vlasti na državnom nivou i u lokalnoj zajednici, kroz javne nastupe, podstiču tu ciljnu grupu da se što aktivnije uključe u procese u Crnoj Gori.

“Da ih podstiču da konkurišu na svaku poziciju za koju se traži osoba njihovih kompetencija, kao i da predstavnici političkih organizacija, kroz organe svojih partija, utiču na bolju zastupljenost žena i pripadnica manje brojnih naroda u svojim političkim organizacijama, na pozicijama gdje se donose odluke”, dodali su iz GA.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je Izvjestaj podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

