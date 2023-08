Predložili povećanje zarada za sudije i tužioce

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila predlog izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je predviđeno povećanje zarada u Osnovnom sudu i Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT).

Ministar finansija Aleksandar Damjanović rekao je da je inicijativa realan slijed nakon što su raznim aktivnostima donijeli odluke o uvećanju zarade javnih službenika i namještenika.

“Sada, u smislu balansiranja koeficjenata i realno niskih zarada u Osnovnom sudu i ODT-u, predlažemo da se podignu koeficijenti kako bi se uvećale zarade toj kategoriji”, kazao je Damjanović na sjednici Vlade.

On je rekao da je to samo početni korak usklađivanja sa ostalim kategorijama, imajući u vidu da postoji potreba da se za određene vrste kadra u državnoj upravi, Generalnog sekretarijata Vlade i pravosuđu koriguju postojeći koeficijenti.

Damjanović je kazao da time utvrđuju proceduru i predlog akta.

“A u amandmanskoj proceduri same Vlade, nakon dodatnih analiza, bićemo u prilici da korigujemo još pojedine kategorije i koeficijente”, najavio je Damjanović.

Premijer Dritan Abazović je rekao da, uvećanjem plata za sudije i tužioce, Vlada nastavlja podršku onima koji treba da sprovode pravdu i podržava njihovu nepristrasnost i profesionalizam.

“Ali pozivamo na učinkovitost i odgovornost vezano za odluke koje se odnose na cijelo društvo”, rekao je Abazović.

