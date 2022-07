Požar u Sloveniji divlja, evakuacije stanovništva

Podgorica, (MINA) – Na Krasu u Sloveniji gori veliki požar, a zbog opasnosti od vatre neka sela su evakuisana.

Požar se proširio iz Italije, a kako su kazali iz regionalne Civilne zaštite za Sjevernu Primorsku, evakuisani su stanovnici sedam mjesta i zaselaka.

Vatrogasci su tokom noći održavali protivpožarnu liniju, ali i dalje su se pojavljivala nova žarišta, prenosi Slobodna Evropa.

Kako je rekao vatrogasni šef Stanko Močnik, 800 vatrogasca iz cijele zemlje stiže u pomoć iscrpljenim kolegama, a helikopteri su odmah ujutro, 23. jula, spremni za gašenje požara.

Na terenu je sedam helikoptera koji pomažu u gašenju požara – dva mađarska, dva srbijanska, slovenački, hrvatski i slovački.

Županijski vatrogasni komandant i načelnik Štaba Civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac ranije je ocijenio da je Hrvatska, u komparaciji sa slovenačkim i italijanskim vatrogasnim sistemom, dobro pripremljena u slučaju većih požara poput ovog u Sloveniji.

U požaru koji je dosad zahvatio više od dvije hiljade hektara u Sloveniji, na italijanskoj strani poginula je policajka.

