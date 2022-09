Povećati obuhvat imunizacije djece MMR vakcinom

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja ima podršku UNICEF-a kako bi se zajedničkim projektima i aktivnostima povećao obuhvat imunizacije djece u Crnoj Gori, posebno MMR vakcinom, zaključeno je na sastanku resornog ministra Dragoslava Šćekića sa šefom predstavništva UNICEF-a u Podgorici Huanom Santanderom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šćekić je istakao da je saradnja sa UNICEF-om veoma kvalitetna, što se ogleda kroz sprovođenje zajedničkih projekata, čiji je rezultat unapređenje zdravlja cjelokupne populacije, s naglaskom na rast i razvoj djece.

Santander je kazao da će se saradnja s Ministarstvom nastaviti u oblastima zdravlja, ishrane i ranog razvoja djece.

On je podsjetio da je UNICEF, kao odgovor na pandemiju COVID-19, tokom prošle i ove godine doprinio s više od 1,2 miliona EUR opreme, ljekova i drugog materijala za imunizacije.

Santander je naveo da je zabrinut zbog značajnog pada stope rutinske imunizacije djece, posebno protiv malih boginja, zauški i rubeole.

„Zdravstvenim institucijama potrebna je podrška da bi preuzele snažniju inicijativu u lokalnim zajednicama kako bi se hitno unaprijedilo stanje u oblasti rutinske imunizacije djece“, ocijenio je Santander.

Prema njegovim riječima, zdravstvene radnike treba posebno podržati kako bi imali efikasniju komunikaciju s roditeljima u lokalnim zajednicama.

„Samo kroz otvoreni razgovor koji bi razjasnio sve nedoumice o vakcinaciji, kao i olakšavanjem zakazivanja termina za vakcinaciju, Crna Gora može postići veće stope zaštite od zaraznih bolesti”, istakao je Santander.

Šćekić je kazao da je zabrinut zbog slabog odziva na vakcinaciju djece po redovnom kalendaru vakcinacije, posebno kada je MMR vakcina u pitanju.

Kako je istakao, Ministarstvo zdravlja ozbiljno radi na tome da se što veći broj mališana zaštiti od zaraznih bolesti za koje postoje vakcine, a zdravstveni sistem pomoć UNICEF-a u tom smislu je od velikog značaja.

„Cilj nam je da podignemo svijest roditelja o značaju vakcinacije za očuvanje zdravlja i života njihove djece“, rekao je Šćekić.

On je naglasio da veoma važnu ulogu imaju i pedijatri, koji treba da predoče roditeljima da je vakcinacija najefikasnija preventivna mjera koja čuva zdravlje njihove djece, da ih upute u sve prednosti koje njihovo dijete ima ukoliko se vakciniše, kao i da odgovore na sve njihove nedoumice, sumnje i strahove.

Šćekić je kazao da su, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, planirane i preventivne aktivnosti u školama, kako bi i na taj način došli do roditelja i ukazali im na važnost imunizacije.

„S obzirom da je obuhvat vakcinacije godinama unazad izuzetno nizak, svjesni smo da je pred nama ozbiljan zadatak i dosta posla, ali spremni smo da istrajemo i podignemo stepen imunizacije djece na zadovoljavajući nivo i stvorimo osnovu za dostizanje obuhvata kojim bi vremenom stekli kolektivni imunitet naših najmlađih stanovnika“, naglasio je Šćekić.

Šćekić i Santander su razgovarali i o projektima izrade Strategije za rani razvoj djece u Crnoj Gori i promociji dojenja i širenju inicijative „Porodilišta po mjeri beba“, koji se u saradnji sa UNICEF-om realizuju u Crnoj Gori.

