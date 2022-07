Potvrda netolerancije prema LGBTIQ osobama

Podgorica, (MINA) – Napad na prostorije Drop in Centra potvrda je postojanja ukorijenjene mržnje i netolerancije prema LGBTIQ osobama, koja u kontinuitetu proizvodi nesigurno okruženje i opravdani strah za status te populacije u Crnoj Gori, smatraju u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Iz institucije Zaštitnika su naveli da tome svakako doprinose govor mržnje i otvoreni vidovi podrške onima koji na taj način stiču „popularnost“ u sredini koja ne trpi različitosti, koje nijesu po volji tradicionalnoj i konzervativnoj sredini.

“Sve vrste ugrožavanja sigurnosti, prijetnje i govor mržnje prema pripadnicima ranjivih grupa zahtijevaju osudu javnosti, jer od govora mržnje do fizičkog nasilja nekada je vrlo tanka linija, posebno ukoliko se u produženom trajanju kreira ambijent za takvo nešto”, kaže se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je i prema posljednjim istraživanjima, ka LGBTIQ zajednici i dalje izražen najveći stepen socijalne distance.

“Takođe, zbog gotovo svakodnevnih primjera zloupotrebe slobode izražavanja u javnom diskursu, upućujemo apel svima koji imaju autoritet da mijenjaju obrasce ponašanja i komuniciraju s javnošću, bez obzira na profesiju, da svojim primjerom doprinesu unaprjeđenju društvene klime i smanjenju diskriminacije”, navodi se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su apelovali i na građane da ne šire i ne promovišu otvoren govor mržnje, netolerancije i slične nezakonite sadržaje kojima su okruženi na društvenim mrežama, kako u odnosu na pripadnike LGBTIQ zajednice, tako i na sve druge ranjive grupe, koje su najčešče meta uvrede i različitih vrsti nasilja.

