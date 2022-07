Postupali u skladu sa nadležnostima, više policajaca povrijeđeno

Nikšić, (MINA) – Službenici policije, u incidentu u Nikšiću, postupali su u skladu sa nadležnostima, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je više njihovih službenika povrijeđeno.

„Službenici Uprave policije su, u cilju sprječavanja sukoba između dva okupljanja dvije grupe osoba u Nikšiću, odbijanja napada i uspostavljanja stabilnog javnog reda i mira, preduzela zakonom predviđene mjere i radnje, uključujući i upotrebu sredstava prinude u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima“, kazali su iz policije.

Oni su naveli da su danas u Nikšiću održana dva javna okupljanja, u 17 sati i 30 minuta u organizaciji grupe osoba na Trgu slobode i drugo okupljanje odnosno skup u pokretu sa početkom u 19 sati na Trgu Šaka Petrovića.

„Nakon završenog prvog javnog okupljanja, došlo je do incidenta u kojem je više policijskih službenika zadobilo povrede, a među kojima i jedan koji je zadobio teže tjelesne povrede“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je policija, fizičkim prisustvom i sredstvima za zaprečavanje prolaska osoba, spriječila sukob dvije grupe.

„Međutim, nakon toga je došlo do napada na policijske službenike od strane jedne grupe lica koja je bila okupljena na Trgu Slobode, a koja je vrijeđala pripadnike policije i u njihovom pravcu bacala određene predmete kojima se mogu nanijeti povrede (staklene flaše, kamenice, stolice, drvene predmete, i sl.)“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su dodali da je napad na policiju bio jakog inteziteta, a policijski službenici su pokazali visok stepen uzdržanosti i tolerancije.

„Tamo gdje je to bilo potrebno, radi uspostavljanja stabilnog javnog reda i mira i odbijanja napada pripadnici policije su u skladu sa Zakonom upotrijebili sredstva prinude – hemijska sredstva“, dodali su iz policije.

Kako su kazali, određeni broj osoba javio se na ukazivanje ljekarske pomoći, između ostalog i zbog kontaminacije i upotrebe hemijskih sredstava.

„Radi prikupljanja obavještenja privedeno je više osoba, a policija u saradnji sa nadležnim Tužilaštvom preduzima aktivnosti na identifikaciji učesnika ovog događaja“, kazali su iz policije.

Iz policije su istakli da će izvještaji o upotrebi sredstava prinude biti sastavljeni u zakonom predviđenom roku.

Uprava policije će, kako se navodi, pažljivo analizirati i postupanje sopstvenih službenika i ukoliko se utvrde prekoračenja shodno postupiti.

„Povodom različitih navoda koji su se pojavili večeras u sredstvima javnog informisanja i na socijalnim mrežama, koristimo ovu priliku da podsjetimo javnost da su nadležnosti policijskih službenika, u ovakvim situacijama, ograničene na uspostavljanje javnog reda i mira, a ne na procjene ideoloških obilježja bilo koje grupe osob ili shodna reagovanja“, istakli su iz policije.

Oni su dodali da se ne može očekivati da policija u okviru svojih operativno-tehničkih nadležnosti riješi kompleksna pitanja koja već duži vremenski period podižu tenzije u crnogorskom društvu.

