Poplave u nekoliko šavničkih sela, velika materijalna šteta

Podgorica, (MINA) – Opštinu Šavnik danas su pogodile poplave, zbog koji su pojedina sela odsječena i pričinjena je velika materijalna šteta, kazao je koordinator šavničke Službe zaštite i spašavanja Velimir Šobić i dodao da mještani za sada nijesu ugroženi.

Šobić je agenciji MINA kazao da je situacija u toj opštini veoma teška, posebno u selima Komarnica i Grabovica.

Zbog velike količine padavina izlile su rijeke Komarnica, Grabovica i Kozarica.

“Sela su odsječena, veliki dio puta je oštećen i pričinjena je velika materijalna šteta”, rekao je Šobić.

On je kazao da mještani za sada nijesu ugroženi.

Šobić je rekao da je u parku prirode Dragišnica i Komarnica voda odnijela najveći dio inventara, klupe, stolove, ljetnjikovce, mostove.

On je dodao da su dva ribnjaka potpuno ili u velikoj mjeri oštećena.

Prema riječima Šobića, ugrožen je i zaselak Kozarica, gdje je voda odnijela most, a dalekovod je u prekidu.

“Veliki dio asfaltnog puta je odnešen, tamo nemamo još pristupa”, rekao je Šobić.

On je kazao da su došli do pola sela Komarnica, ali da dalje za sada ne mogu.

Šobić je istakao da su u stalnoj komunikaciji sa mještanima i da ugroženih nema.

Kako je naveo, za sada nema opasnosti od izlivanja Bukovice, čiji je nivo takođe porastao.

Obilne padavine tokom noći izazvale su probleme i u još nekoliko opština, pa je do poplava došlo i na Žabljaku, dok je u Danilovgradu obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na mostovima na Frutku i Brestici, kao i na putu Podanje – Klikovače, do Nekst auta.

U Danilovgradu i Podgorici voda je zamućena i nije za piće ni nakon prokuvavanja.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao je za danas crveni meteoalarm, zbog najavljenog jakog vjetra i obilne kiše.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS