Policija upotrijebila samo ručni sprej

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici u incidentu ispred Skupštine upotrijebili su samo ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, saopšteno je iz Uprave policije.

Građani su danas protestovali ispred zgrade Skupštine zbog ponovnog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, a nakon izglasavanja Zakona došlo je do incidenata.

„Kao što smo već naveli, pored činjenice što su bili ispunjeni svi zakonski uslovi za upotrebu i drugih sredstava prinude, policijski službenici su upotrijebili samo ručni sprej sa nadražujućim dejstvom“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da nijesu tačni navodi i objave da su pojedine osobe zadobile povrede usljed upotrebe šok ili hemijskih bombi, kao ni drugih hemijskih sredstava i sredstava posebne namjene.

Oni su istakli da su te povrede mogle nastati isključivo od upotrebe „topovskih udara“, pirotehničkih sredstava, baklji i tome slično, čime su napadači gađali policijske službenike.

Kako se navodi, tom prilikom pripadnici policije su uz upotrebu policijske zaštitne opreme odbijali od sebe napad štiteći se od tih sredstava i napada.

Iz policije su kazali da su, kao što se u snimcima objavljenim od nezavisnih portala, medija i grupa građana na društvenim mrežama može vidjeti, pripadnici policije pokazali visok stepen tolerancije i pored činjenice da je na njih, kao i na Skupštinu, izvršen organizovani napad od pojedinaca i grupa, očigledno pripremljen i osmišljen prije održavanja skupa.

U saopštenju se navodi da će o svim preduzetim mjerama i aktivnostima pripadnici Uprave policije u zakonom propisanoj proceduri sačiniti odgovarajuće izvještaje.

„U saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici Odjeljenje bezbjednosti Podgorica izvršiće izviđaj u cilju prikupljanja i obezbjeđenja dokaza koji ukazuju na postojanje pojedinih krivičnih djela i prekršaja uključujući i identifikaciju njihovih počinilaca u odnosu na pomenuti događaj“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u tom događaju očigledno bio narušen javni red i mir, kao i izvršen napad na policijske službenike i štićeni objekat.

