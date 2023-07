Policija oduzela vozilo koje traži Interpol Rim

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, na osnovu informacija dobijenih od Sektora granične policije u mjestu Cijevna pronašli vozilo kojeg potražuje NCB Interpol Rim, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, podgorička policija je oduzela vozilo marke Citron C5, na kojem su bile francuske registarske oznake, a broj šasije ne odgovara tim registarskim oznakama, već vozilu kojeg potražuje Interpol Rim.

To vozilo, kako se dodaje, koristila je A.K.

„U dvorištu je zatečen i kombi marke Citroen Jumper francuskih registarskih oznaka, koji je takođe oduzet radi vršenja provjera“, rekli su iz policije.

Oni su rekli da su od A.K, J.K. i P.K. prikupljena obavještenja na navedene okolnosti, nakon čega je obaviješten državni tužilac.

Kako se dodaje, tužilac je naložio prikupljanje obavještenja od još jedne osobe, a od koga je P.K. preuzeo vozilo kojeg potražuje NCB Interpola Rim.

