Policija ispituje napad na medicinske radnike u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Policija ispituje slučaj u kome su napadnuti i lakše povrijeđeni medicinski radnici nikšićke Hitne pomoći, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sumnja se da su medicinski radnici, dok su pružali pomoć jendom maloljetniku, napadnuti od strane članova njegove porodice.

Iz policije su kazali da su medicinski radnici Hitne pomoći Nikšić, sinoć u jedan sat i deset minuta, obavijestili službenike Odjeljenja bezbjednosti Nikšić da su u ambulanti fizički napadnuti od strane više osoba.

„Na lice mjesta su izašli policijski službenici koji su spriječili dalji sukob, te preduzimajući radnje iz svoje nadležnosti, došli do sumnje da su medicinski radnici fizički napadnuti od strane M.J. (47) i N.J. (23) sa kojima je u društvu bilo više osoba“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, utvrđuje se da li je još neko od njih učestvovalo u događaju u kom su oštećeni lakše povrijeđeni.

„Sa svim je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji, radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica ovoga događaja, nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela“, zaključuje se u saopštenju.

