Pokrenut postupak odgovornosti za štetu u NP Durmitor

Podgorica, (MINA) – Agencija za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak odgovornosti za štetu pričinjenu nelegalnom sječom smrčevih stabala u Nacionalnom parku (NP) Durmitor na Žabljaku.

Kako se navodi u saopštenju, postupajući po prijavi nevladine organizacije Koalicija za održivi razvoj podnijetoj u ponedjeljak, direktor Agencije Milan Gazdić sa saradnicima u srijedu je posjetio lokaciju, gdje izvršena nelegalna sječa.

„Tom prilikom je u drugoj zoni NP Durmitor, konstatovana šteta u životnoj sredini, gdje je utvrđeno da je samo ove godine posječeno između 60 i 70 stabala, a evidentirano je i oko 120 posječenih stabala iz ranijih godina“, kaže se u saopštenju Agencije.

Navodi se da su sva stabla bez oznaka i doznaka, što, kako se dodaje, znači da je u pitanju ilegalna sječa.

Iz Agencije su rekli da se situacija ne smiruje i da taj slučaj, nažalost, nije usamljen i ne dešava se prvi put u Crnoj Gori.

„Ovakvih slučajeva devastacije šuma u zaštićenom prostoru iz godine u godinu sve više“, dodaje se u saopštenju.

Iz Agencije su podsjetili da su u septembru prošle godine imali sličnu situaciju, kada je posječeno 248 metara kubnih drvne šuma.

Navodi se da je održan sastanak sa direktorom NP Durmitor Perom Popovićem na kojem je razgovarano o tim negativnim pojavama u zaštićenom prirodnom dobru, i hitnim intervencijama koje se u najskorije vrijeme moraju preduzeti.

Gazdić je kazao da će Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, protiv počinilaca podnijeti krivičnu prijavu i pokrenuti postupak procjene štete u životnoj sredini.

On je, kako se navodi, istakao da na devastiranom prostoru postoji izvor zaraze i da je veliki broj stabala osušeno, zbog toga što se potkornjak sa napadnutih stabala širi i pravi ogromnu štetu.

Prema riječima Gazdića, sve to predstavlja pogodno tlo za šumske požare, s obzirom na to da je ostavljen ogroman suvi materijal.

„Agencija je, shodno ingerencijama i Zakonu o šteti životnoj sredini, pokrenula postupak odgovornosti za štetu u životnoj sredini, gdje je kao operater prepoznat NP Durmitor“, kaže se u saopštenju.

Iz Agencije su poručili da će tokom sprovođenja predmetnog postupka preduzeti sve dodatne aktivnosti sa ciljem sprečavanja dalje devastacije tog zaštićenog prostora.

