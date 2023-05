Pojačane kontrole, oduzeto više komada oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije oduzeli su protekle sedmice više komada oružja i municije u ilegalnom posjedu građana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Kako se navodi, službenici policije su vršili pojačane kontrole u cilju pronalaska oružja u ilegalnom posjedu građana.

“Na području primorskih opština intenzivne aktivnosti dovele su do oduzimanja više komada oružja i municije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar oduzeli dva pištolja i izdali dva prekršajna naloga, 19 komada detonatorskih kapisli, 30 metara sporogorećeg štapina, dvije vježbovne protivtenkovske mine.

Iz MUP-a su naveli da je u Baru oduzeto i 14 komada municije raznog kalibra i da je podnesena krivična prijava protiv jedne osobe, a oduzeta su i tri ručna suzavca i 25 komada pištoljske municije.

U Kotoru su, kako su kazali su iz MUP-a, oduzeti pistolj i puška, kao i sedam metaka pištoljske municije.

“U Herceg Novom oduzet je pištolj marke CZ 99, sa 88 komada metaka – važenje dozvole je isteklo te se očekuje kvalifikacija krivičnog djela od strane tužioca”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Herceg Novom oduzet i gasni pištolj marke Ekol Tirol bez dozvole, sa 50 komada barutnih metaka, kao i osam patrona puščane municije.

Iz MUP-a su kazali da je u Tivtu oduzet gasni pištolj i četiri pištoljska metka.

Kako su rekli, u okviru akcije “Poštuj život vrati oružje” u Baru i Budvi nedavno su vraćena dva pištolja.

Iz MUP-a su podsjetili da je kao rezultat tih aktivnosti na teritoriji opštine Nikšić pronađeno i oduzeto više komada vatrenog oružja, municije i sredstava posebne namjene.

“Nikšićka policija je sinoć, postupajući po naredbi sudije za istragu, izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi osamnaestogodišnja osoba iz Nikšića i tom prilikom od oca ove osobe oduzela dva pištolja u ilegalnom posjedu, kao i lovački karabin u ilegalnom posjedu”, rekli su iz MUP-a.

Oni su naveli da je, osim toga, oduzeto i 245 komada municije različite vrste i kalibra, dva prazna pištoljska okvira i dva okvira u kojima se nalazilo 12 komada municije, redenik sa 50 komada puščane municije i jedan optički nišan.

“Pretresom na ovoj lokaciji pronađeni su i oduzeti topovski udar, tri komada ručnih dimnih bombi i jedna fleš bomba, kao i dva inicijalna upaljača”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će službenici Uprave policije nastaviti sa pojačanim aktivnostima na tom planu.

