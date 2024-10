Podnijeli više krivičnih prijava zbog šumskih krađa

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je krivične prijave protiv tri osobe, koje su bez valjane dokumentacije prevozile drvne sortimente.

Iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima saopštili su da su uspješno nastavili iznenadne kontrole, kako terena, tako i saobraćajnica, a koje su u prethodnim danima dale odlične rezultate.

Oni su kazali da su njihovi službenici, tokom vikenda u večernjim satima, na putu kontrolisali sumnjivi kamion, koji je vozio S.I.

„Na kamionu je bilo natovareno oko 35 kubnih metara neto drvne mase metarskih drva, za koje S.I. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju i na kojima se nije vidio šumski žig“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rukovodilac Područne jedinice Podgorica o tom slučaju obavjestio policiju i da je nakon prikupljenih dokaza podnijeta krivična prijava protiv S.I..

„U prethodnim danima, naši službenici su prilikom intenzivnih kontrola saobraćajnica, otkirili i M.V, B.R. i A.B, koji su bez valjane dokumentacije prevozili određene količine drvnih sortimenata bukve i hrasta, a protiv kojih su podnijete krivične prijave“, rekli su iz Uprave za šume.

Njima je, kako su kazali, naloženo da istovare drvne sortimente i da ih ne smiju otuđiti.

„Nakon prikupljanja dokaza i pravljenja zapisnika o porijeklu drvnih sortimenata, protiv tih osoba podnijete su krivične prijave“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave za šume su rekli da očekuju da će nadležni organi brzo reagovati po njihovim prijavama.

„Građanima poručujemo da se uzdrže od bespravnih sječa šuma, jer će naši službenici, koji su intenzivirali kontrole, prijaviti sve one koji na nezakonit način pokušavaju da nanose štetu crnogorskim šumama“, navodi se u saopštenju.

