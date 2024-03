Podignuta optužnica protiv Slavka Stojanovića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je danas Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv bivšeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružje i eksplozivnih materija.

U saopštenju objavljenom na sajtu SDT-a navodi se da se, na osnovu prikupljenih dokaza, sumnja da je Stojanović 31. marta 2018. godine u Podgorici, kao službeno lice i javni funkcioner, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i ovlašćenja, pribavio drugoj osobi imovinsku korist i drugom nanio štetu.

Navodi se da je Stojanović, nakon što je saznao da je u Podgorici zaustavljen kamion njegovog prijatelja sa cigaretama bez potrebne dokumentacije, naredio da policija vozača pusti i da kamionom sa cigaretama nastavi kretanje.

„Pa je tako svom prijatelju i vozaču kamiona pribavio imovinsku korist u visini vrijednosti cigareta, od 126 hiljada EUR, a Budžetu Crne Gore nanio štetu u visini neplaćenih dažbina, u iznosu od 112.504 EUR, jer su cigarete morale biti oduzete“, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su kazali da se, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku, osnovano sumnja i da je okrivljeni, u novembru prošle godine, bez odgovarajuće isprave o oružju, u porodičnoj kući, u Podgorici, držao vatreno oružje – pištolj, koji je policija pronašla pretresanjem.

„Okrivljeni je u odbrani u bitnom priznao krivična djela za koja je optužen“, rekli su iz SDT-a.

Navodi se da je u optužnici predloženo i da se okrivljenom izrekne mjera oduzimanja predmeta krivičnog djela.

U optužnici je predloženo da se Stojanoviću produži mjera nadzora zabrana napuštanja stana, u cilju obezbjeđenja njegovog prisustva u postupku, koja mu je izrečena nakon što je pušten iz pritvora.

