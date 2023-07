Podignuta optužnica protiv bivših članova Komisije za stambena pitanja

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je neposrednu optužnicu protiv bivših članova Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za 2,6 miliona EUR.

SDT je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici danas predalo optužnicu protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića i Damira Šehovića.

Optužnica je podignuta i protiv Dragice Sekulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića.

U saopštenju objavljenom na sajtu SDT-a navodi se da se osnovano sumnja da su oni, od 2016. do 2020.godine, kao članovi Komisije za stambena pitanja, u saizvršilaštvu učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina.

Okrivljenima se stavlja na teret da su, suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera i bez plana za rješavanje stambenih potreba i procjene stručne komisije Uprave, odobrili i dodijelili stambene kredite za poboljšanje uslova stanovanja za 119 javnih funkcionera i zaposlenih u državnim i organima državne uprave, u iznosima između 17,5 hiljada i 40 hiljada EUR.

Iz SDT-a su naveli da su okrivljeni osumnjičeni da su budžetu Crne Gore nanijeli štetu u ukupnom iznosu od 2,6 miliona EUR.

Odluka o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, kako su kazali, propisivala je da se rješavanje stambenih potreba ostvaruje prema planu koji sadrži iznos sredstava za dodjelu kredita za poboljšanje uslova stanovanja.

Ta odluka, kako su dodali, propisivala je da se kredit za poboljšanje uslova stanovanja može dodijeliti u iznosu do 15 hiljada EUR, a da se njegova visina utvrđuje na osnovu obima radova koje procjenjuje stručna komisija tadašnje Uprave za imovinu.

Iz SDT-a su rekli da je prethodno u izviđaju utvrđeno da je odobreno i dodijeljeno 49 kredita u iznosu od po 40 hiljada EUR, pet kredita od po 35 hiljada, 20 kredita od po 30 hiljada EUR, 30 kredita od po 20 hiljada EUR, deset po 25 hiljada EUR.

Kako su kazali, odobreni su i krediti u iznosima od 29,5 hiljada EUR, 28 hiljada EUR, 25.920 EUR.

Iz SDT-a su naveli da su pojedini krediti od 40 hiljada EUR dodijeljeni i javnim funkcionerima koji su u zahtjevima za rješevanje stambenih potreba od Komisije tražili iznose od 30 hiljada EUR.

Očigledno prekoračenje podnijetih zahtjeva je, kako su rekli, u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku i sudskom praksom Upravnog suda.

„Nakon završenog izviđaja, prije podizanja optužnice, državni tužilac je donio odluku da se postupak protiv P.B, D.Š, D.S, O.N, S.P, J.R, A.J, i D.M, za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, po dopuni krivične prijave Vlade, čiji je predmet nepropisno dodjeljivanje javnim funkcionerima stanova u zakup, sa pravom kupovine pod povoljnim uslovima, razdvoji i posebno dovrši, iz razloga cjelishodnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je SDT, nakon što je utvrdilo da je Vlada dala prethodnu saglasnost Komisiji za donošenja odluka o dodjeli kredita za poboljšanje uslova stanovanja funkcionerima i drugim zaposlenima, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dostavilo primjerak krivične prijave, kako bi, nakon izviđaja, ocijenilo da li postoje osnovi sumnje da su predsjednik i članovi Vlade, u periodu od 2016. do 2020. godine, učinili produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi.

Kako je saopšteno, to krivično djelo je iz stvarne i mjesne nadležnosti tog tužilaštva.

