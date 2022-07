Počelo prijavljivanje za prvi upisni rok

Podgorica, (MINA) – Prijave za prvi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore (UCG) podnose se danas i sjutra, a na 19 organizacionih jedinica mjesta ima za 3.344 brucoša.

Saopšteno je da se, u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, organizuje elektronsko prijavljivanje.

“Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, kaže se u konkursu.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 6. jula.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, 7. i 8. jula.

“Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe”, kaže se u konkursu.

