Počela vakcinacija protiv HPV virusa u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja (DZ) Kotor pozvao je roditelje djevojčica uzrasta od devet godina da zakažu vakcinaciju prvom dozom vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV).

Kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, HPV jedan je od glavnih uzročnika karcinoma grlića materice.

Iz DZ Kotor podsjetili su da je vakcinacija počela u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori.

“Vakcine se primaju u dvije doze sa razmakom od šest mjeseci i, prema podacima Instituta za javno zdravlje, njima se može spriječiti devet od deset slučajeva karcinoma grlića materice, koji je trenutno među pet vodećih oboljenja, kada su u pitanju maligne bolesti žena u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su djevojčice četvrtog razreda osnovne škole, uzrasta nakon devetog rođendana, primarna ciljna grupa kojoj je namijenjena vakcina tokom 2022/23. godine su.

“Izabrani pedijatrijski timovi DZ Kotor počeli su da pozivaju roditelje djevojčica ove starosne dobi da zakazuju vakcinaciju prvom dozom HPV vakcine”, navodi se u saopštenju.

Iz kotorskog DZ kazali su da je vakcina protiv HPV-a apsolutno bezbjedna, ozbiljnije neželjene reakcije su izuzeto rijetke, a najdjelotvornije je da se primi u periodu između devete i 13. godine djeteta.

