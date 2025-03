Po potjernici Interpola u Srbiji uhapšen crnogorski državljanin

Podgorica, (MINA) – Srpska policija uhapsila je danas u Novom Sadu crnogorskog državljanina R.P. (36) za kojim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Navodi se da se R.P. potražuje po naredbi Višeg suda u Podgorici, a protiv njega je Specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni predlog za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, drzanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Dodaje se da je protiv njega podnijeta krivična prijava povodom ubistva Miloša Šakovića u centru Podgorice, 31. marta 2018. godine, kojom prilikom je poginuo R.J. u bašti kafića Forum.

„U toku je i komunikacija između organa za sprovođenje zakona Crne Gore i Srbije u cilju izručenja Crnoj Gori“, naveli su iz policije.

