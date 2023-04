Piperović: Neviđeni pritisak na GST-a da uhapsi Lazovića

Podgorica, (MINA) – Na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu izvšen je neviđeni pritisak na glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića da bivši pomoćnik direktora policije Zoran Lazović bude uhapšen, kazao je advokat Zoran Piperović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da je ponašanje poslanika parlamentarne većine na sjednici Odbora, koja je održana 11. aprila, bilo skandalozno.

„Neviđeni presing je izvršen na GST-a da te večeri ili sjutra ujitru Lazović bude uhapšen. Od premijera (Dritana ) Abazovića, Moma Koprivice do poslanika Demokratskog fronta, svi su imali samo jednu riječ koju logika zdrava ne može da objasni“, naveo je Piperović.

Prema njegovim riječima, mantra je bila – uhapsite Lazovića.

„U 21. vijeku, u najvećem zakonodavnom tijelu doživjeti linč od poslanika koji se kunu u evropske vrijednosti, je nešto što zavređuje pažnju”, dodao je Piperović.

Kako je naveo, bez ikakvih dokaza i utemeljenja, a na osnovu impresije i želje da se jedan čovjek uhapsi, na GST-a je izvršen neprimjeren uticaj.

Piperović je kazao da namjera organizovanja konferencije za novinare nije da se brane, već da se ukaže da nova vlast targetira jednog čovjeka, pritom ne znajući nijednu činjenicu.

„Ovo što radi parlamentarna većina je drsko i nevaspitano prema jednom pojedincu i porodici“, dodao je Piperović.

Lazović je kazao da kao pripadnik službe nije po zakonu mogao, a nije ni imao želju da ranije demantuje neke navode i komunicira sa medijima.

„Zbog građana Crne Gore i moje porodice, definitivno je došlo vrijeme da se čuje i druga strana“, rekao je Lazović.

Upitan kako komentariše izjavu Abazovića da je njegov sin Petar Lazović bio na proslavi kod Radoja Zvicera, on je kazao da je to notorna neistina, i da je to vrlo lako provjerljivo svima.

„Komentarišem kao i svaku njegovu izjavu koju daje, a kada smo u pitanju ja i moja porodica“, naveo je Lazović.

On je kazao da se ta proslava desila u Kotoru.

„Na toj proslavi nije bio Petar Lazović, Zvicer, Belivuk, nego je bilo stotinu ljudi, a bilo je i policijskih struktura koje su profesionalno radile svoj posao. Izvolite, provjerite, kažem da je to notorna neistina, laž koju je izrekao i ovog puta“, rekao je Lazović.

Na pitanje da li je tražio skidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Lazović je kazao da je odgovor na to dao specijalnoj tužiteljki u dva navrata, i da će detalje iznijeti sljedeći put kad dobije poziv.

Upitan da li je dobio poziv od Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da da izjavu u vezi sa tim predmetom, Lazović je odgovorio odrično.

„Nijesam dobio poziv za novi izviđaj koji je otvoren. Očekujem i vrlo rado ću se odazvati tom pozivu i dati dodatno objašnjenje“, rekao je Lazović.

On je kazao da je to pitanje u posljednje vrijeme zaokupilo pažnju javnosti i izazvalo velike kontraverze „koje su upotrebljavali kako kome odgovara“.

„Neke stvari vam ne mogu kazati iz dva razloga. Otvoren je izviđaj i ne bih želio da bilo kakve pojedinosti govorim u vezi sa tim“, dodao je Lazović.

On je kazao da je za operaciju koja je sprovodena tada, a koja je imala i međunarodni karakter, sve rađeno po zakonu, do zadnje sitnice.

„U njoj je učestvovalo više organizacionih jedinica Uprave policije, njih pet, šest, učestvovalo je i Tužilaštvo, istražni sudija Višeg suda“, dodao je Lazović.

Epilog te operacije je, kako je kazao, sprečavanje tri likvidacije koje su pripremane.

„Uhapšena su lica, nađeno je oružje, eksploziv,

štek stanovi, automobil. Ponosan sam na tu operaciju i koristim prilku da pozdravim sve momke koji su učestvovali u njoj“, istakao je Lazović.

Upitan kako kometariše navode da je on jedna od osoba koja je montirala državni udar, Lazović je kazao da nije učestvovao u osmišljavanju ili bilo kakvom fingiranju državnog udara, i da je to potpuna neistina.

„Tada nijesam ni u jednom državnom organu radio, oko državnog udara sam informisan iz medija, nijesam imao nikakvih operativnih saznanja o državnom udaru“, dodao je Lazović.

Na pitanje da li je tačno da je njegovo penzionisanje bilo jedan od glavih uslova da Crna Gora uđe u NATO, on je odgovorio da je to potupna neistina, pogotovo što nije bio u operativnim strukturama.

Kako je naveo, u ANB-u je od 2010. do 1. maja 2015. godine u tri navrata vršeno penzionisanje.

Lazović je kazao da je 2015. godine penzionisano oko 70 službenika, među kojima i on.

Upitan za komentar na optužbe Abazovića u vezi sa pripremanjem njegove likvidacije kao znak odmazde, Piperović je rekao da je upravo za te optužbe Abazović u građanskoj parnici tužen za naknadu nematerijalne štete.

Lazović je kazao da trpe torturu „od patološkog lažova, manipulatora i prevaranta Abazovića“.

„Te njegove optužbe su toliko ozbiljne da, evo godinu kako ih izriče, nikada me niko od organa nije pozvao da uzme jednu jedinu izjavu“, rekao je Lazović.

Prema njegovim riječima, Abazović godinu priča o pripremanju odmazde, likvidacije, o pokroviteljstvu šverca kokaina i cigareta.

„I misli sa tim da prepadne mene i moju porodicu. Nema, gospodine Abazoviću, ni lanaca ni katanaca ni rešetki sa kojima će prepasti mene, niti bilo kojeg člana moje porodice da bi on sprovodio neke svoje naume“, rekao je Lazović.

On je kazao da Abazović smišljeno radi po agendi koji je dobio od 30. avgusta 2020. godine izvan Crne Gore.

„Na dnevnom nivou dobija upute šta treba da radi“, dodao je Lazović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da i dalje ima policijsku zaštitu kao štićena ličnost.

Upitan može li reći nešto o prisustvu svadbi Safeta Kalića, Lazović je kazao da je u obavezi da ne odgovara na pitanja koja se odnose na predmete koji su obilježeni oznakom tajnosti.

„Neka donesu odluku o skidanju oznake tajnosti, upoznaću javnost o svemu, zašto sam bio i šta se desilo. Nemam nikakav problem da potpuno ispričam sve što treba ako se skine oznaka tajnosti“, naveo je Lazović.

Upitan da prokomentariše hapšenje predjsednika Opštine Budva Mila Božovića, on je kazao da potpuno poštuje pretpostavku nevinosti.

„Ako se dokaže da je nešto učinio, odgovaraće“, dodao je Lazović.

Upitan da li je u posjedu kriptovanog telefona, on je kazao da ga nikada nije imao.

„Nikada nijesam imao ni pametni telefon“, rekao je Lazović.

Na pitanje da li su tačni navodi da je bio načelnik Sedme uprave službe državne bezbjednosti, on je odgovorio odrično.

Upitan da li očekuje da će ga SDT uhapsiti, Lazović je rekao da je potpuno relaksiran i „da ne postoji nikakvi lanci, katanci koji ga mogu prepasti“.

„Zoran i porodica Lazović ne idu nikud iz Crne Gore, neka izvole, ako je kriv Zoran Lazović, koji je problem da bude uhapšen i odgovara. Ali znam da nijesam, da nemaju šta“, naveo je Lazović.

On je kazao da je u avgustu 2010. godine izašao iz operativnih struktura ANB-a i da je raspoređen na mjesto savjetnika direktora Agencije.

„Od tog datuma nikada nijesam prisustvovao nijednom kolegijumu ANB-a, nikada nijesam bio u saznanju o bazi operativnih podataka, koje mjere se primjenjuju u ANB-u, jer računar koji je bio na mom stolu nije imao takve podatke“, rekao je Lazović.

On je naveo da je 1. maja 2015. godine izašao iz ANB-a i da od tada do 1. juna 2019. nije radio ni u jednom državnom organu.

Kako je kazao, od 1. juna 2019. godine do 1. marta 2021. godine bio je u Upravi policije i pokrivao mjesto pomoćnika direktora i načelnika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Lazović je rekao da su organizacionu postavku tog sektora činila četiri odsjeka i Specijalno policijsko odjeljenje.

„U posljednjih 13 godina nijesam, izuzev godinu i po, bio u Upravi policije u operativnim podacima, punih devet godina nijesam bio u situaciji da imam bazu operativnih podataka“, kazao je Lazović.

