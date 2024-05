Pejović: Rezoluciju o Jasenovcu smo podržali, nećemo je povlačiti iz skupštinske procedure

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) podržao je rezoluciju o Jasenovcu i neće je povlačiti iz skupštinske procedure, poručio je generalni sekretar te stranke Boris Pejović.

Iz Demokratske narodne partije saopštili su ranije da su suspendovali odluku o podršci Vladi, kao i da je preduslov da razmatraju opciju dalje podrške usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu najkasnije do kraja juna.

Pejović je kazao da imaju principijelan odnos prema svim nevino stradalim žrtvama.

“Poslanički klub PES je podržao rezoluciju o Jasenovcu i neće je povlačiti iz skupštinske procedure”, naveo je Pejović.

Kako je dodao, kao što Rezolucija o Srebrenici nije usmjerena protiv srpskog naroda, tako ni rezolucija o Jasenovcu nije usmjerena protiv hrvatskog naroda.

“Za zločine su odgovorni pojedinci, a nikako narodi”, naglasio je Pejović.

Prema njegovim riječima, takav odnos će biti temelj za pomirenje kome teže, što će, kako je dodao, relaksirati međuetničke odnose u regionu.

“Zbog tragične prošlosti, za koju nismo odgovorni, ne smijemo propustiti šansu da svi zajedno gradimo ljepšu budućnost”, zaključio je Pejović.

