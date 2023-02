Perović se upisao u knjigu žalosti u Ambasadi Turske

Podgorica, (MINA) – Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Krsto Perović upisao se, u ime tog Vladinog resora i Vojske Crne Gore, u knjigu žalosti koja je otvorena u Ambasadi Turske u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Perović je izrazio duboku potrešenost tragedijom koja je zadesila prijateljski turski narod.

On je poručio da u ovim teškim trenucima Ministarstvo odbrane pruža ruku podrške i pomoći prijateljima i saveznicima.

“Klanjamo se sjenama nastradalih”, napisao je Perović, kao izraz saučešća za stradalim životima.

U Turskoj se broj žrtava razornog zemljotresa, koji je u ponedjeljak pogodio tu državu, povećao na više od 12 hiljada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS