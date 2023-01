Perović: Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da pruža humanitarnu i vojnu pomoć Ukrajini i da se aktivno angažuje na diplomatskom planu u koordinaciji sa NATO i Evropskom unijom (EU), poručio je državni sekretar Ministarstva odbrane (MOD) Krsto Perović.

Perović je predvodio delegaciju MOD-a Crne Gore na sastanku Kontakt grupe za podršku Ukrajini, koji je održan u Ramštajnu, u Njemačkoj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Kontakt grupa broji preko 50 država članica i osnovana je neposredno nakon početka ruske agresije na Ukrajinu sa ciljem sagledavanja situacije, odbrambenih potreba i koordinacije pomoći koju članice grupe mogu ponuditi.

Iz Ministarstva su naveli da je današnji sastanak bio osmi od početka agresije.

„Tokom sastanka, predstavnici država članica Kontakt grupe su potvrdili jedinstvo i odlučnost da nastave sa pružanjem vojne i druge podrške Ukrajini, u skladu sa potrebama koje je iskazala ukrajinska strana“, navodi se u saopštenju.

Perović je, kako se navodi, iskazao podršku Vlade Crne Gore i MOD udruženim naporima partnera u Kontakt grupi i NATO-u u pružanju vojne podrške Ukrajini u borbi protiv agresije, u cilju zaštite nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

„On je naglasio da će i Crna Gora nastaviti da pruža humanitarnu i vojnu pomoć ukrajinskim prijateljima i da se aktivno angažuje na diplomatskom planu u koordinaciji sa NATO i EU“, navodi se u saopštenju.

Američki sekretar odbrane Lojd Ostin naglasio je da je neophodno brzo i efikasno reagovati na iskazane zahtjeve Ukrajine i da sada nije vrijeme za usporavanje isporuka vojne pomoći.

