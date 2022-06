Pejović: Normalno je da dobijemo funkcije, podržali smo Vladu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) izborom manjinske vlade vratila se na vlast, ocijenila je poslanica te stranke Daliborka Pejović, navodeći da je to prirodno s obzirom na podršku koju su dali izboru nove izvršne vlasti.

Pejović je kazala za Dan da očekuje da se prepozna da će se imenovanjem kadrova DPS-a na funkcije u državnim preduzećima dati doprinos uspješnosti rada Vlade i njenim proklamonovanim ciljevima.

Ona je rekla da je, kada se daje podrška u parlamentu Crne Gore programu jedne vlade, prirodno da dođe do jedne simbioze.

“Ja zaista duboko mislim da bez obzira na ono što se dešava u DPS- u, da postoji zdrava kontribucija, i da treba koristiti ono što su resursi, posebno kadrovski naše partije za funkcionisanje određenih grana vlasti”, kazala je Pejović.

Ona je navela da očekuje da će se dobiti potreban konsenzus da se izaberu kvalitetna rješenja.

“I da se prepozna da m itim rješenjima dajemo doprinos uspješnosti rada Vlade i onome što su proklamonovani ciljevi”, kazala je Pejović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS