Pavićević novi komandant Protivterorističke jedinice

Podgorica, (MINA) – Željko Pavićević imenovan je danas za novog komandanta Protivterorističke jedinice (PTJ), saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da je Pavićevića za poziciju rukovodioca najelitnije policijske jedinice preporučilo bogato profesionalno i radno iskustvo.

Pavićević je rođen 1974. godine u Podgorici, gdje je završio Srednju ekonomsku školu „Mirko Vešović“.

Specijalističko školovanje za podoficira završio je na Vojnoj akademiji u Beogradu u trajanju od godinu, a Visoku školu kao diplomirani pravnik nacionalne bezbjednosti u Istočnom Sarajevu.

Radni odnos je zasnovao u tadašnjoj Vojsci Srbije i Crne Gore u julu 1994. na mjestu komandira odjeljenja kasarna Morača, gdje ostaje do oktobra 1999. godine, kada radni angažman počinje u MUP-u, kao komandir odjeljenja u Posebnoj jedinici policije (PJP).

Od 2011. godine, Pavićević je obavljao poslove komandira III voda PJP, da bi brzo nakon toga bio raspoređen na mjesto komandira I akcionog voda PJP u činu viši policijski inspektor.

Na toj poziciji ostaje do marta 2016. godine kada prelazi u Sektor kriminalističke policije, gdje je obavljao poslove rukovodioca grupe za tajno praćenje u Odsjeku za specijalne istražne metode, u činu viši policijski inspektor I klase.

U toku dugogodišnjeg rada u PJP više puta je pohvaljivan i nagrađivan kao najbolji službenik.

U toku rada pohađao je više specijalističkih obuka, treninga i seminara.

“Vjerujemo da će i na novoj poziciji pokazati punu posvećenost radnim obavezama i doprinijeti još kvalitetnijim rezultatima važne policijske jedinice”, navodi se u saopštenju MUP-a.

