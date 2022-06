Partnerskim odnosom unaprijediti sistem zdravstvene zaštite

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se partnerskim odnosom i saradnjom može promijeniti i unaprijediti sistem zdravstvene zaštite, rekla je generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić.

Ćorić je, na stručnom skupu o unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, koji su organizovali Ministarstvo zdravlja i Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, rekla da se na taj način može postići zajednički cilj, a to je zadovoljan i zdrav građanin.

“Kvalitetna zdravstvena usluga strateški je cilj Ministarstva zdravlja, jer je pacijent središte i svrha djelovanja svakog zdravstvenog Sistema”, rekla je Ćorić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, ona je navela da se od zdravstvenog sistema očekuje da kvalitetno i ažurno odgovori na sve potrebe građana za zdravstvenom zaštitom, kroz visoku efikasnost u pružanju najkvalitetnijih zdravstvenih usluga, kako bi se ostvarili najbolji rezultati u poboljšanju zdravstvenih ishoda, uz optimalna uložena sredstva.

“U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Vlada je, na predlog Ministarstva zdravlja, usvojila Strategiju za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata za period od 2019. do naredne godine“, navela je Ćorić.

Cilj te strategije je, kako je dodala, sistematsko i kontinuirano poboljšanje kvaliteta i bezbjednosti u zdravstvu.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović pozdravila je opredijeljenost Ministarstva zdravlja da, pod liderstvom ministra Dragoslava Šćekića, posebnu pažnju usmjeri na jačanje finansijske zaštite i unapređivanje kvaliteta zdravstvenih servisa, kao okosnice napora u ostvarivanju agende održivog razvoja.

“Brajović je istakla da pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite predstavlja ozbiljan izazov za zdravstvene vlasti u Crnog Gori i širom regiona Evrope”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ona je podsjetila da kvalitetna zdravstvena zaštita ne smije biti privilegija odabranih i bogatih, i naglasila da je neophodan holistički pristup ostvarivanju integrisanih servisa.

Ti servisi, kako je pojasnila, u središtu pažnje imaju građanina, utemeljeni su na najnovijim naučnim znanjima, pružaju se blagovremeno i jednako su dostupni svima.

Prema riječima Brajović, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite pretpostavlja operativni sistem za praćenje učinkovitosti.

“Jedino na taj način Ministarstvo može da ojača svoju pregovaračku poziciju i zagovara proširivanje fiskalnog prostora za unaprjeđivanje kvaliteta, kao puta ka bezbjednijoj, pravičnijoj i zdravijoj budućnosti za sve”, rekla je Brajović.

Brajović je naglasila da se, ulažući u podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšavaju prospekti za održivi oporavak turizma, jer turisti i posjetioci Crne Gore, osim prirodnih ljepota, očekuju i zdravstvenu sigurnost, odnosno kvalitetnu, blagovremenu i bezbjednu zdravstvenu uslugu.

