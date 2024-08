Osumnjičenom za ubistvo bivše supruge pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Miljanu Boškoviću (37) osumnjičenom za ubistvo bivše supruge određen je pritvor do 30 dana.

Odluku o određivanju pritvora donijela je sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, prenosi portal Vijesti.

Bošković je 21. avgusta, u podgoričkom naselju Masline, nakon verbalne svađe, nožem ubio bivšu suprugu B.P. (33).

Bošković je na saslušanju u tužilaštvu prije tri dana iznio odbranu u prisustvu izabranog branioca.

