Osumnjičen za pokušaj krijumčarenja oko 30 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Mojkovčanin P.Ž. (59) uhapšen je danas na graničnom prelazu Metaljka nakon što je u automobilu kojim je upravljao pronađeno oko 30 kilograma marihuane.

U saopštenju Uprave policije i Uprave prihoda i carina navodi se da su njihovi službenici danas u zajedničkoj akciji spriječili krijumčaranje droge na graničnom prelazu Metaljka i zaplijenili oko 30 kilograma marihuane.

Dodaje se da su danas oko 15 sati i 30 minuta policijski i carinski službenici na izlazu iz Crne Gore kontrolisali vozilo marke „BMW” podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao P.Ž. iz Mojkovca.

“Kontrolom vozila u specijalno izrađenom duplom dnu pronađeno ukupno 34 pakovanja u kojima se nalazila marihuana, ukupne težine oko 30,6 kilograma”, kaže se u saopštenju.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je, kako se dodaje, naložio hapšenje P.Ž. zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

