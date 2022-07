Osuđuju napad na prostorije LGBTIQ Drop in centra u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava oštro je osudilo napad na prostorije LGBTIQ Drop in centra u Podgorici, kao i svaki način plasiranja stavova i poruka koji podstiču netrpeljivost i mržnju prema drugima zbog bilo koje njihove posebnosti.

Ministarstvo je pozvalo na poštovanje i prihvatanje osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog građanina i građanke Crne Gore.

“Društvo smo koje se izgrađuje u pravcu uvažavanja temeljnih vrijednosti, prati evropski put svoje države i prepoznaje posljedice negativnog fenomena diskriminacije”, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je Crna Gora napravila vidan pomak u oblasti poštovanja prava i sloboda LGBTIQ zajednice i nastoji da zaokruži pravni okvir njihove zaštite.

“Uz podršku i kvalitetnu dugogodišnju saradnju sa nevladinim sektorom i međunarodnim i domaćim partnerima, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava unaprijedilo je antidiskriminacione politike i radi na podizanju svijesti opšte i stručne javnosti o važnosti poštovanja i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava svakog građanina i građanke u Crnoj Gori”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da su izolovani ispadi, poput napada na LGBTIQ Drop in centar, potvrda da su izazovi prisutni, ali i da zabrinjava sve prisutniji govor mržnje, naročito kada je praćen fašističkim motivima, što je ovdje bio slučaj.

“Sa ciljem pune inkluzije svih u društvu, većeg poštovanja ljudskih prava i sloboda i svođenja govora mržnje na najmanji mogući stepen, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nadležne institucije da što prije pronađu i sankcionišu počinioce napada”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS