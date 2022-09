Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde pripremilo je izmjene Krivičnog zakonika kojima su predviđene oštrije kazne za neovlašćenu eksploataciju šljunka iz korita rijeka, saopšteno je na sjednici Vlade.

Državni sekretar u tom resoru Bojan Božović kazao je da će izmjene Krivičnog zakonika propisivati novčanu ili kaznu zatvora do jedne godine za one koji neovlašćeno eksploatišu rječni nanos.

“Međutim, kada je riječ o težim oblicima, ko eksploatacijom rječnog nanosa ošteti korito, obalu ili regulacione objekte, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina i novčano”, pojasnio je Božović.

On je kazao da smatraju da je takvo rješenje najadekvatnije.

“Po postojećoj regulativi možemo doći do prekršaja samo ako je riječ o nevođenju evidencije i tome slično. Ovakvom odredbom pokušali smo da ovu materiju detaljnije regulišemo”, rekao je Božović.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je regulisanje tog pitanja izuzetno važno.

On je rekao da je Regionalni vodovod prije nekoliko godina mogao da isporuči dvije hiljade litara u sekundi, a sada 250, sa tendencijom daljeg pada

Prema riječima Abazovića, eksploatacija šljunka je jedan od značajnijih faktora zašto se to dešava.

„Eksploataciju šljunka ne možemo da suzbijemo u mjeri u kojoj želimo, jer su zakonske procedure galimatijas u kojem, i kada zaustave kamion sa šljunkom, policajac nema osnovu da bilo šta kaže zato što on (vozač) kaže da iznosi šljunak sa svog privatnog imanja“, naveo je Abazović.

Kako je kazao, oni koji se bave time često imaju dojave da će da dođe inspektor, pa prestanu sa radom na sat.

„Scene apokalipse su oko Kombinata aluminijuma, a ako inspektore interesuje gdje je material, on je iza KIPS-a, tu preko puta. Tamo je sav material jedne sad već vrlo aktuelne firme. Ne iznosim nikakve optužbe, ne ulazim u to imaju li papire, to neka drugi utvrđuju“, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS