Omladinski servisi jedan od ključnih mehanizama politike mladih

Podgorica, (MINA) – Omladinski servisi u okviru opština su jedan od ključnih mehanizama za sprovođenje politike mladih na lokalnom nivou, kazala je šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Vag je, u razgovoru sa ministrom sporta i mladih Vasilijem Laloševićem, poručila da su u OEBS-u spremni da pomognu u osnaživanju mladih da oblikuju bolju budućnost prema sopstvenim stavovima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, ona je dodala da će održivi i ojačani mehanizmi u oblasti angažovanja mladih biti osnova za dalju saradnju i partnerstvo.

“Vag je podsjetila da OEBS cijeni ulogu koju mladi imaju kao pokretačka snaga za inkluzivni društveni razvoj, proces pomirenja i prevenciju nasilnog ekstremizma”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ona je navela da Misija podržava Ministarstvo u razvoju novog strateškog okvira za omladinsku politiku na nacionalnom i opštinskom nivou.

Lalošević je istakao da su projekti, koji imaju za cilj snaženje kvaliteta rada u omladinskim servisima kao i pripreme lokalnih strateških dokumenata za mlade ali i kampovi za mlade sportiste, koje finansira Misija OEBS-a, izuzetno značajni.

“Sagovornici su dogovorili nastavak dugogodišnje uspješne saradnje upravo sa posebnim fokusom na razvojne projekte u oblasti omladinske politike a sve u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za život i rad mladih ljudi u Crnoj Gori”, rekli su iz Ministarstva.

