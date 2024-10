Olenik: Uvođenje zakona o stranim agentima je i formalna diktatura

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori nije potreban zakon o stranim agentima, a svako ko se zalaže za takvu vrstu zakonodavstva zalaže se za uvođenje diktature, ocijenio je advokat Aleksandar Olenik.

On je, u centralnoj informativnoj emisiji 24 sata Televizije E, rekao da kad više ne mogu da se zloupotrebljavaju policija, sudstvo i tužilaštvo, kad ekonomski stisak medija i pritisak ne daju rezultate, onda se poseže za mjerama poput predloga zakona o stranim agentima.

“Svako ko se zalaže za takvu vrstu zakonodavstva, taj se zalaže za uvođenje diktature. Kako to izgleda vidjeli smo u Rusiji, Bjelorusiji”, kazao je Olenik.

On smatra da Crnoj Gori nije potreban Zakon o stranim agentima, ali je potreban onima koji ga predlažu i autoritativnom režimu jer je to, kako kaže, jedini način da uguše svaku kritičku misao.

“Kad neka zemlja donese takav zakon, to je i formalno diktatura. Svako ko se zalaže za takvu vrstu zakonodavstva, taj se zalaže za uvođenje diktature, pod pretpostavkom da će i dalje ostati na vlasti”, rekao je Olenik.

Kako je kazao, to s jedne strane omogućava ostanak na vlasti, a s druge strane guši sve moguće opoziciono, kao i kritičko i racionalno mišljenje.

Olenik je istakao da je to velika opasnost za Crnu Goru.

Govoreći o procesu koji se vodi protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Olenik je ocijenio da je riječ o političkom procesu i političko pravnom nasilju jer, kako smatra, ne postoji ni pravni, ni logički razlog da Katnić bude u pritvoru.

“Ne postoji razlog da se protiv njega vodi postupak. Prije ove prijave i ovog postupka, već je bila jedna krivična prijava za isto, koja je odbačena”, rekao je Olenik.

On je kazao da je Vrhovni sud potvrdio da ta krivična prijava nema razlog.

“Nakon toga ponovo je pokrenuto isto, ali ovog puta od njegovih bivših kolega, i zato je neosnovano u pritvoru””, kazao je Olenik.

Kako je dodao, sve se dešava zbog toga što je bivši glavni specijalni tužiolac 2016. godine spriječio pokušaj državnog udara.

Olenik je rekao da Katniću to vlasti u Beogradu i Moskvi nikada neće oprostiti, jer je tada Crna Gora ušla u NATO.

“To što je urađeno 2016. godine, čime je Katnić rukovodio, a gospodin Lazović, policajac, u to vrijeme izvršavao na terenu, je nešto što nikad obojici neće oprostiti. To je politički razlog za ovo utamničenje. I to je razlog, i najeklatantniji primjer, političkog zatvorenika u 21. vijeku, ovdje u Crnoj Gori, ali može i da se kaže na Balkanu”, poručio je Olenik.

On je bio jedan od učesnika međunarodne konferencije “Politički zatvorenici i progon novinara i pisaca u Crnoj Gori” na kojoj je u fokus stavio pritiske na crnogorske novinare i medije.

Olenik je naglasio da je pritisak očigledan i objasnio da je političko ekonomske prirode.

“Na ekonomski način je mnogo lakše izvršiti kontrolu medija, i to je nešto što nije svojstveno samo Crnoj Gori, nego je tako i u Beogradu. Mogu da kažem da se zapravo preliva iz Beograda, jer mediji pišu isto”, rekao je Olenik.

U Crnoj Gori se uzima za zlo javna komunikacija, a frapantno je, kako je kazao, što se u predlogu naredbi za provođenje istrage protiv bivšeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića navodi da je razgovarao sa novinarima.

Olenik je dodao da je neshvatljivo da je grijeh razgovarati sa novinarima, koji su od Katnića tražili izjavu.

On je objasnio da je još jedan metod pritiska zloupotreba aparata prinude, odnosno tajnih službi, koje prisluškuju, ali i korumpiraju i ucjenjuju ljude.

Komentarišući izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije, Ivice Dačića, da u svakom gradu Crne Gore postoje kriminalne organizacije, Olenik je rekao da njegove riječi i procjene odavno u Srbiji nemaju težinu.

On je kazao da kriminal postoji svugdje, da ne poznaje i nema granice.

“Nema nikakve razlike da li je prešao s ove ili s one strane granice u Srbiji, ili Crnoj Gori. Broj kriminalaca, u određenoj populaciji, je svugdje isti, sličan. Tako da je to vrsta dnevne politike u regionu, kojom se skreće pažnja od bitnih stvari i u Srbiji, i u Crnoj Gori”, naglasio je Olenik.

On je, govoreći o popisu, podsjetio da se rezultati popisa u Crnoj Gori čekaju se već duže vremena, što može navesti na zaključak da se nešto skriva, prilagođava ili priprema neki medijski narativ.

“Pretpostavljam da ti rezultati nijesu dobri za sadašnju vlast u Crnoj Gori i da oni ovo vrijeme koriste ne bi li kontrolisali štetu koju će imati objavljivanjem rezultata. Jer, da su rezultati u njihovu korist, znali bi prije mjesec dana kakvi su“, zaključio je Olenik.

