Ograničiti boravak nevakcinisane djece u školama i vrtićima

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje predložio je Ministarstvu zdravlja da izmijeni zakon kako bi se nevakcinisanoj djeci ograničio boravak u školama i vrtićima, ili da uvede privremene mjere u opštinama gdje je prijavljena epidemija malih boginja, pišu Vijesti.

U Institutu očekuju da će Ministarstvo uvažiti sugestije i preduzeti hitne mjere kako bi se smanjio rizik od velike epidemije malih boginja, koja je već proglašena u Budvi i Podgorici.

Iz Instituta su za Vijesti ocijenili da se obuhvat vakcinisane djece ne može značajno i brzo popraviti bez izmjene zakona kojim bi se ograničio boravak djece u školama i vrtićima.

Oni su objasnili da se do izmjene zakona, mogu donosti posebne naredbe kojima se uvode privremene mjere u opštinama gdje je proglašena epidemija.

