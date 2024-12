Oduzeto oko 113 hiljada komada pirotehničkih sredstava

Podgorica, (MINA) – Službenici regionalnih centara bezbjednosti do sada su, na nivou cijele države, oduzeli oko 113 hiljada komada pirotehničkih sredstava raznih vrsta, namijenjenih nezakonitoj trgovini, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnih centara bezbjednosti ,,Jug“ i ,,Zapad“, u susret praznicima, vrše intenzivne kontrole svih objekata i lokaliteta namijenjenih nezakonitoj prodaji pirotehnike i rade na suzbijanju istih.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi su, u sklopu planskih preventivnih aktivnosti, pregledom trgovinskog objekta koji koristi D.Č. iz Herceg Novog, pronašli i oduzeli 89 paketa sa oko dvije hiljade raznih vrsta petardi i vatrometa, namijenjenih ilegalnoj prodaji“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, protiv D.Č. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Kako su naveli, policija je u Nikšiću i Šavniku ukupno oduzela oko hiljadu komada petardi i vatrometa, od čega su veću količinu pirotehnike službenici Stanice policije Šavnik oduzeli od D.Č. (41) iz Nikšića.

„Povodom ovog događaja, postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je cilj akcije ,,Petarda“ očuvanje bezbjednog ambijenta za građane i turiste u predstojećim danima praznika, kao i života, zdravlja, bezbjednosti ljudi i imovine i sprečavanje nastanka povreda sa primarnim fokusom na zaštitu najranjivijih kategorija- djece i mlađih osoba.

Iz policije su apelovali na roditelje da u kontinuitetu vrše nadzor nad maloljetnim osobama i da im ne omogućavaju pristup i nabavku pirotehničkih sredstava.

