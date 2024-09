Održan skup građana na Lovćenu

Podgorica, (MINA) – Više od hiljadu građana okupilo se večeras na Lovćenu zbog, kako su naveli organizatori, najava na društvenim mrežama da se planira postavljanje metalnog krsta na guvnu kod Mauzoleja Petra Drugog Petrovića Njegoša.

Grupa građana Cetinja skup, koji je počeo u 18 sati, organizovala je pod sloganom “Mi smo spremni – 05.09. svi na Lovćen”.

Na skupu nije bilo partijskih obilježja, kao ni govora.

